وزير الدفاع: تنسيق مع السعودية ومصر لتأمين البحر الاحمر

التاريخ: 05-ديسمبر-2019
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كشف وزير الدفاع، الفريق أول جمال عمر، عن وجود تواصل مع المملكة العربية السعودية ومصر لتأمين منطقة البحر الأحمر.
وأكد في ذات الوقت استمرار التواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية لرفع السودان من قائمة الإرهاب.
وقال وزير الدفاع، إن الخرطوم تتوقع حواراً قريباً مع الولايات المتحدة لرفع اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأشار أن بلاده ظلت تعمل مع الولايات المتحدة في هذا المجال منذ العام 2005.
وأشار وفقاً لآخر لحظة، الى ان السودان لا يتطلع لرفع اسم السودان من قائمة الارهاب فحسب، بل ايضا لتعاون عسكري مع الولايات المتحدة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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