تراجُع جديد للجنيه أمام العُملات الأجنبية في الأسواق المُوازية

التاريخ: 05-ديسمبر-2019
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تَصَاعَدَت أسعار العملات الأجنبية في تداوُلات الأسواق المُوازية للعُملات في الخرطوم مُجدداً.
وقال مُتعاملون أمس، إنّ أسعار بيع الدولار ارتفعت إلى (82.70) جنيه مُقارنةً بـ(82.50) جنيه خلال اليومين الماضيين، وأوضحوا أنّ أسعار شراء الدولار ارتفعت إلى (82) جنيهاً مُقارنةً بـ(81.20) جنيه، فيما وصلت أسعار بيع الدرهم (23.05) جنيه مُقارنةً بـ(22.90) جنيه خلال اليومين الماضين.
وكشف مُتعاملون وفقاً لمصادر، عن وُجُود تَبايُن في أسعار العملات بحسب الكميات المُستهدف شراؤها أو بيعها، وأضافوا بأنّ تُجّار العُملة يرغبون في الشراء أكثر من البيع، وعزوا ارتفاع الأسعار لعدم وجود سياسات واضحة تجاه استقرار سعر الصرف، وتوقّعوا استمرار الارتفاع في مُقبل الأيام، بحسب صحيفة الصيحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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