إبادة (700) فدان من الحشيش بالردوم

التاريخ: 05-ديسمبر-2019
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أبادت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقوات الشرطة، (700) فدان تضم (25) مزرعة ويقدر إنتاجها بـ (100) طن من الحشيش بمنطقة الردوم.
وقال مدير عام الإدارة اللواء شرطة حقوقي طارق الأمين البدراوي لدى استقباله قواته القادمة من جنوب دارفور بحسب صحيفة الصيحة أمس، إن هناك حملة قومية سنوية لإبادة المساحات المزاروعة بالمخدرات بالمنطقة، وأوضح أنها استراتيجية متبعة من قِبل قوات الشرطة لتخفيف الطلب وتقليل العرض والالتزام بالمواثيق الدولية لتفكيك الجريمة العابرة.
وأضاف طارق أن حملة هذا العام جاءت في ظروف طبيعية قاسية أسفرت عن شهيد وجريح, وتضم (18) ضابطاً و(568) ضباط صف وجنود، وأكد ضرورة مواكبة أساليب تجارة وتهريب المخدرات بتأهيل وتدريب القوات العاملة في المجال
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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