البرهان: عملية التغيير يجب أن يستصحبها تحقيق السلام

أكد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حرص الحكومة على تحقيق الاستقرار للشعب السوداني، وقال “إن التغيير لابد أن يستصحبه السلام”.

وتلقى البرهان أمس، رسالة من رئيس جنوب السودان الفريق أول سلفا كير ميارديت، تتعلق بترتيبات إنجاح مفاوضات السلام بين الحكومة وقادة الكفاح المسلح بجوبا، سلمها له بمكتبه بالقيادة العامة مستشار الشؤون الأمنية للرئيس سلفا، توت قلواك.

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بدوره، أكد قلواك بحسب صحيفة الصيحة، حرص وجاهزية بلاده لإنجاح المفاوضات، وتمنى أن تكون جولة 10 ديسمبر الحاسمة والأخيرة، وأن يكون 2020م عام السلام في السودان. ونوه إلى أن وجود قادة الكفاح المسلح بالخرطوم واستقبال الحكومة لهم والروح الطيبة التي سادت اللقاءات تبشر بسلام قادم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)