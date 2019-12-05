اهتمامات انصرافية يا أبا الجوخ

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

الثورة كثورة هي دعوة للتغيير وتحقيق اهداف كبرى يسعى الثوار اليها ، وقد قام شبابنا فى سبيل ذلك ببذل دمائهم رخيصة فداء للوطن وارادوه تغييرا حقيقيا وليس اهتماما بقضايا انصرافية لاتسمن ولاتغنى من جوع .

نقول ذلك ونحن نطرح التلفزيون كنموذج فهذه المؤسسة الهامة والاستراتيجية مناط بها قيادة التغيير والاسهام مع اخريات فى صناعة الرأى العام فى البلد وبث الوعى ونشر ثقافة التعايش والسلام ووترسيخ مفاهيم قبول الاخر وادارة الاختلاف بشكل صحيح وهذا لايتأتى عن طريق أهمال الاولويات والغرق فى تفاصيل صغرى لاتؤثر فى مسيرة المؤسسة بشكل عام وهذا ما

نراه واضحا فى ما صدر مؤخرا من قرار ادارى لامعنى له صادر عن مدير البرامج السياسية بالتلفزيون القومي الأستاذ ماهر الجوخ وقد تم بموجبه ايقاف استخدام عبارة(اخ) و (اخت ) باعتبارها مسميات غير لائقة ومرتبطة بالنظام البائد ، على ان يتم الاستعاضة عنها باي من عبارات(استاذ) و (استاذة) او (سيد) و(سيدة ).

بالله عليكم هل اكمل الأستاذ ماهر أبو الجوخ المطلوب منه حتى يلتفت الى جزئيات لاتعنى الناس فى شيء ؟ وهل جيئ بك الى التلفزيون للقيام بهذا أم لك هدف وبرامج يجب عليك انفاذها ؟ ونسألك ما الضير فى استخدام الأوصاف التى منعتها وهل الأخر ليس اخا أو اختا لك ؟ وهل استخدام جهة معينة لهذه الاسماء والاوصاف يجعلها حجرا عليها وتكون ماركة مسجلة باسمها فيصبح استخدام الاخرين لها يوقعهم فى دائرة الاتهام ؟ انه منطق اعوج واهتمام بغير المهم ونقول للأستاذ ماهر اهتم بما يليق بك وبمؤسستك والجمهور ودع هذه القضايا الانصرافية.