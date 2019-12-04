بومبيو يعلن بدء إجراءات تبادل السفراء مع السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعلن وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو اليوم قرار بلاده ترفيع التمثيل الدبلوماسي مع السودان وتبادل السفراء بعد فجوة استمرت لقرابة ربع القرن .

وقال في بيان اصدره اليوم ونشر في الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية، ان بلاده ترحب ترحيبا حارا بزيارة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك في اول زيارة رسمية له لواشنطون .

وقال بومبيو “ترحب وزارة الخارجية الامريكية ترحيبا حارا برئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في أول زيارة له إلى واشنطن. يسرنا اليوم أن نعلن أن الولايات المتحدة والسودان قد قررا بدء عملية تبادل السفراء بعد فجوة استمرت 23 عاماً”.

واشار الى ان هذا القرار يعد خطوة مهمة إلى الأمام في تعزيز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والسودان، خاصة وأن الحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون تعمل على تنفيذ الإصلاحات الواسعة بموجب الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري الصادر في 17 أغسطس 2019. و قال نتطلع إلى العمل مع مجلس الشيوخ الامريكي لاجازة تسمية السفير الامريكي لدى السودان.

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وقال بومبيو انه ومنذ تعيينه في 21 أغسطس، قاد رئيس الوزراء حمدوك الحكومة الانتقالية في السودان، واقام حكومة مدنية، وأجرى تغييرات أساسية في شؤون الموظفين لاجل مفارقة سياسات وممارسات النظام السابق.

وامتدح حمدوك الذي لقد أظهر التزاماً بمفاوضات السلام مع المجموعات المعارضة المسلحة، وأنشأ لجنة للتحقيق في أعمال العنف التي تعرض لها المتظاهرون، والتزم بإجراء انتخابات ديمقراطية في نهاية فترة الانتقال البالغة 39 شهراً.

واختتم بومبيو بيانه بالتاكيد على انه “ستظل الولايات المتحدة شريكا ثابتا للشعب السوداني في سعيه لتحقيق السلام والأمن والازدهار والديمقراطية والمساواة.”

يشار الى ان التمثيل حاليا يقوم على درجة القائم بالاعمال.

صحيفة السوداني