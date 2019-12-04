صقور الجديان تغادر إلى أوغندا فجراً ويدشّن مشواره بمواجهة سهلة في سيكافا

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تغادر بعثة المنتخب الوطني السوداني لكرة القدم المشارك في بطولة التحدي لدول شرق ووسط إفريقيا (سيكافا)، عند الساعة الرابعة من فجر الخميس الموافق 5 ديسمبر 2019م، برئاسة الأستاذ محمد أحمد سليمان (حلفا)، عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس اللجنة القانونية وشئون الأعضاء في الاتحاد، ويقود الكابتن محمد موسى بسب اليوم التالي – الجهاز الفني للمنتخب، وتضم البعثة (25) فرداً بينهم (19) لاعباً، هذا وسيستهل صقور الجديان مشواره بمواجهة الصومال عند الساعة الثانية من ظهر الاحد المقبل؛ الموافق 8 ديسمبر 2019م في مدينة جينجا.

المنتخب خضع إلى عدة تدريبات بدنية في السودان، وخاض ثلاث مباريات قبل السفر إلى يوغندا، فاز في الأولى على كوبر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك مساء الثلاثاء 3 ديسمبر، وخسر من حي الوادي نيالا بهدفين مقابل هدف، صباح الاربعاء 4 ديسمبر، وختم مواجهاته بلقاء أمبدة مساء ذات اليوم، وجرت كل المباريات على ملعب فرع الرياضة العسكري بالخرطوم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)