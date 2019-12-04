- 1/2
- 2/2
أعلن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ، مايك بومبيو مساء اليوم “الأربعاء” رسمياً تبادل السفراء بين السودان وأمريكا في خطوة جديدة لتطوير علاقات البلدين وترفيع التمثيل الدبلوماسي من “قائم بالأعمال” إلى درجة سفير.
نشر بومبيو تغريدة على حسابه الرسمي بـ”تويتر”،حيث قال “يسُرنا أن نُعلن أن الولايات المتحدة والسودان قد قررتا بدء عملية تبادل السفراء لأول مرة منذ 23 عامًا”.
ووصف وزير الخارجية الأمريكي هذه الخطوة بالتاريخية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل .. الخارجية الأمريكية تعلن رسمياً تبادل السفراء بين السودان وأمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.