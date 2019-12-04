“الدعم السريع” تُحبط عملية تهريب بغرب دارفور

التاريخ: 04-ديسمبر-2019
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تمكنت استخبارات قوات “الدعم السريع” قطاع غرب دارفور، الجنينة يوم الأربعاء، من إحباط عملية تهريب مواد بترولية “وقود” مهربة على متن عربة داخلها مدفع “هاوزر” “طريقة مبتكرة لتهريب الوقود” وعربة أخرى محملة بالبراميل في طريقها إلى إحدى دول الجوار الأفريقي.
وتنشط قوات “الدعم السريع” في مكافحة الجريمة العابرة المنظمة بما فيها الهجرة غير الشرعية والمخدرات والأسلحة، بالإضافة إلى مكافحة التهريب بكافة أشكاله وتأمين الموسم الزراعي .
وأكد قائد قوات “الدعم السريع” قطاع غرب دارفور، المقدم موسى حامد أمبيلو، بحسب الشروق – جاهزية قواته في مكافحة التهريب، مشيراً إلى توجيه نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد قوات “الدعم السريع” الفريق أول محمد حمدان دقلو، بضرورة ضبط الحدود ومحاربة الجريمة العابرة للحدود.
وقال موسى إن مهنية وكفاءة استخبارات “الدعم السريع” مكنتها من كشف كل الطرق التي ينتهجها المهربون في تهريب خيرات البلاد، مضيفاً أن التعامل مع المتفلتين يتم وفق الإجراءات القانونية بفتح البلاغات وتسليم مخربي الاقتصاد الوطني للنيابة العامة .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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