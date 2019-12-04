جنوب كردفان تُطالب بتقديم مزيد من الدعم والإعانات للنازحين بالولاية

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كشفت مفوضية العون الإنساني بولاية جنوب كردفان عن عودة أكثر من (4) ألف و(892) نازح خلال شهر نوفمبر الماضي، في وقت دعت فيه الجهات المُختصّة بمزيد من الدعم لمقابلة تدفقات اللاجئين بالولاية.

وقال مفوض المفوضية اللواء (م) خضر طويل في تصريح بحسب (smc) إن تدفقات النازحين من الأفراد للولاية في الفترة من منتصف شهر نوفمبر وحتي أواخره تجاوزت (4) ألف و(892) نازح، من بينهم (705) طفلاً دون سن الخامسة، فيما وصل عدد الأسر إلي (732) أسرة، وعدد الأفراد إلي (2) ألف و(689) فرداً، مشيراً إلي أن أسواق منطقة “كلولو” بكادوقلي والتي أنشاتها الحكومة شكّلت عوامل جاذبة للنازحين وستعمل على تحقيق السلام الإجتماعي قبل قدوم السلام السياسي.

وأوضح طويل أن مفوضية الولاية إستنفذت المخزون الإستراتيجي لها من المواد الإنسانية الخاص بإحتياجات النازحين، مناشداً المنظمات الوطنية والأجنبية العاملة في الحقل الطوعي، وأبناء الولاية بالداخل والخارج، والجهات المانحة بالتدخل الفوري والعاجل لتقديم المزيد من الدعم والإعانات للنازحين ومقابلة متطلباتهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)