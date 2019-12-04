الإتحاد الإفريقي يعلن القائمة المرشحة لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

التاريخ: 04-ديسمبر-2019 فى : رياضة 14 مشاهدة Advertisements أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم عن قائمة اللاعبين العشرة المرشحين ‏لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019 بحسب صحيفة اليوم التالي وهم: أندري أونانا (السنغال)

حكيم زياش (المغرب)

إسماعيل بن ناصر (الجزائر)

خاليدو كوليبالي (السنغال)

محمد صلاح (مصر)

أوديون إيغالو (نيجيريا)

إيمريك أوباميونغ (الجابون)

رياض محرز (الجزائر)

ساديو ماني (السنغال)

يوسف بلايلي (الجزائر) الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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