الجبهة الثورية تتمسك باتفاق جوبا وإرجاء تعيين الولاة

أكدت الجبهة الثورية تمسكها بالاتفاق الذي وقعته مع الحكومة الانتقالية في جوبا والذي ينص على إرجاء أي تعيين للولاة والمجلس التشريعي الانتقالي إلى ما بعد الوصول إلى اتفاق السلام النهائي.

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وقال التوم هجو رئيس المجلس التشريعي للجبهة الثورية في منبر (سونا) اليوم والذي استضاف قيادات الجبهة الثورية والذين تحدثوا حول الراهن السياسي قال إن الجبهة الثورية ترفض رفضاً قاطعاً تعيين الولاة والمجلس التشريعي قبل التوقيع على اتفاق السلام، موضحاً أن وفد الجبهة التقى الفريق شمس الدين الكباشي عضو المجلس السيادي للتداول والنقاش فيما يتعلق باتفاق جوبا وضرورة الالتزام به، إلى جانب ضرورة دعم الوساطة في منبر جوبا ودفع عملية السلام للأمام.

وأشار التوم هجو بحسب سونا – إلى أن الجبهة الثورية بدأت في التبشير بالسلام وفي هذا الإطار توافد على البلاد وفود من الجبهة وسيكتمل وصولها السبت القادم وقال إن الجبهة تضم أربعة تنظيمات مسلحة وأربعة أحزاب سياسية كلها تتساوى في الحقوق والواجبات، وأضاف أن الجبهة الثورية هي التنظيم القومي الوحيد في الساحة الآن وتضم التعدد الإثني وتتخذ قراراتها بالوفاق والديمقراطية ونجحت في تداول الرئاسة لأربع دورات متتالية مما ينفي عنها الجهوية.

وأكد التوم التزام الجبهة بدعم الحكومة الانتقالية.