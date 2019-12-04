النجمة سير عابدين تعيد الحياة للقطار وسودانير برائعتها (ياحليلهم)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعادت الفنانة سير عابدين ذكريات التغني للمسافرين عبر القطار وغيره من الوسائل من طائرات وغيرها وذلك عبر أغيتها الجديدة (ياحليلهم) التي بثت عبرها مشاعر الحنين والشوق للأهل الذين أخذتهم الغربة والتي يقول مطلعها : ما كان مناي في يوم يفارقونا Advertisements يا حليلهم .. فاتو خلونا وصاحب الفيديو المصاحب للمقطع والتسجيل الصوتي للأغنية صوراً للقطارات ومحطاتها بجانب رحلات الطائرات عبر الخطوط الجوية السودانية لتعبر عن مضمون القصيدة ولحن الأغنية المفعم بالحنين.

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