البنك المركزي يعلن عن خطة لضخ الدولار في السوق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن البنك المركزي لجنوب السودان، يوم الثلاثاء، عن خطة لضخ العملة الصعبة في السوق لتهدئة تقلبات أسعار الصرف.

وقال محافظ البنك المركزي ديير تونق نقور للصحفيين في العاصمة جوبا إن برنامج ضخ العملة الأجنبية في السوق سيتم قريباً عن طريق تخصيص مبلغ مقدر للتجار حتى يتمكنوا من استيراد السلع الأساسية.

وأضاف “لقد خصصنا مبلغاً كبيراً من الدولارات لاستيراد الوقود والسلع وكذلك بعض الأموال للأدوية”.

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وأشار تونق أن تدخُل البنك سوف يؤدي إلى استقرار قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي.

وأوضح ديير أن الجنيه فقد قيمته مقابل الدولار بسبب دفع رواتب للموظفين مؤخراً، مبيناً أنه تم دفع حوالي 15 مليار جنيه للموظفين في الدولة وهذا المبلغ يمثل 31 في المائة من إجمالي العملة المتداولة.

وأبان محافظ البنك إلى أن قرار تدخل البنك تم التوصل إليه في اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي عقد في العاصمة جوبا مطلع هذا الأسبوع.