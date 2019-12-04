تجار يشكون من شح السيولة بأسواق محاصيل الأبيِّض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : شكا عدد من تجار المحاصيل بسوقي الأبيض والرهد من شح في السيولة يواجههم في شراء المحاصيل، وقال أمين تنسيق لجنة تسيير سوق محصولات الأبيض مبارك إدريس النور للوفد الإعلامي الذي توقف على أسوق المحاصيل خلال احتفال الولاية بأعياد الحصاد أمس، أن تجارا يشتكون من شح “الكاش” وعدم صرف الشيكات، وأضاف “دا شغل دولة عميقة”، نبه التجارإلى أن هذا انعكس سلبا على أسعار المحاصيل بالسوق.

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