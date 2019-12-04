النائب العام يشكِّل لجان تحقيق لأحداث سبتمبر والعنف الطلابي واغتصاب المعتقلات

كشفت مصادر عدلية نافذة، عن تشكيل النائب العام تاج السر علي الحبر، لجان تحقيق مختصة في أحداث مجذرة معسكر العيلفون 2005، وأحداث القتل التي استهدفت متظاهرين في احتجاجات سبتمبر 2013م، بجانب أحداث القتل الممنهج والقتل خارج القانون بما في ذلك القتل عن طريق العنف الطلابي الممنهج، والتي تشمل أيضًا حالات التعذيب والاغتصاب داخل سجون ومعتقلات النظام البائد.

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وقالت ذات المصادر لـ(التيار) إن النائب العام صادق على تشكيل لجنة تحقيق أخرى حول اختفاء البروفيسور عمر هارون في سبتمبر 2012. وهارون أستاذ مشارك بقسم علم النفس في جامعة الخرطوم، كان قد اختفى في ظروف غامضة، ولم يتم الكشف عن ملابساتها أو العثور عليه برغم المساعي التي بُذِلت من أسرته والحكومة وغيرهم، لمعرفة حقيقة اختفائه.

وأبلغت بأن كل لجنة من اللجان التي شكَّلها النائب العام سيترأسها وكيل نيابة أعلى، كما أنها ستؤدي القسم أمام النائب العام اليوم الأربعاء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)