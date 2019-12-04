التربية الخرطوم تطالب بإدخال لغة الإشارة وبرايل في منهج كليات التربية

نظم مجلس الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع إدارة التربية الخاصة بوزارة التربية ولاية الخرطوم ورشة عمل حول(معايير ومواصفات مؤسسات تعليم وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة) وذلك اليوم الأربعاء ، بمباني وزارة التربية والتعليم الخرطوم .

وقال مدير إدارة التعليم بالمرحلة الثانوية بولاية الخرطوم أحمد يس إننا نعاني من عدم توفر الإحصائيات الحقيقية في هذا المجال من حيث الإعداد الحقيقية لذوي الاحياجا الخاصة وأضاف إن الاعتماد يتم على النسب التى توفرها الأمم المتحدة من العدد الكلي للسكان بالبلاد.

وانتقد “يس” بحسب (أخبار الخليج 365) سلوك بعض ادارات المدارس والأهالي في الأحياء من رفضهم الحاق الأطفال المعاقين لمدارسهم ، وقال إن هذا السلوك يخالف موجهات الوزارة وهو مرفوض.

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وطالب “يس” ادخال لغة الاشارة وبرايل في ناهج كليات التربية لرفع الوعى لدى المعلمين .

وعذا في الوقت نفسه تحديات العمل في مجال الإعاقة الي ضعف الإمكانيات خصوصا وأن تعليم المعاقين مكلف جدا على حد تعبيره ، وقال هذا ا دفع الي انتهاج سياسة الدمج في المدارس كحل وليس قناعة .

وناقشت الورشة عدد من الأوراق العلمية والتي تتعلق بموضوعات ذات صلة بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة منها المناهج ومعايير القياس ومعايير الإدارة لمؤسسات تعليم ذوي الاعاقة.

ابراهيم عمر

الخرطوم (أخبار الخليج 365)