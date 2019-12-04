هل يعود بنزيما إلى ليون؟

التاريخ: 04-ديسمبر-2019 فى : رياضة 5 مشاهدة قال جان ميشيل أولاس رئيس أولمبيك ليون: “عودة كريم بنزيما لليون ممكنة، لقد ناقشنا ذلك بالفعل مع وكيل أعماله الموسم الماضي، ليس حالياً لكن قد يحدث ذلك قريباً” وذلك على حسب ما ورد في موقع (hihi2) الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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