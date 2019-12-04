عائشه تدعو للتضافر الجهود لتحقيق السلام

دعت الأستاذة عائشة موسي السعيد عضو المجلس السيادي الإنتقالي لدى مخاطبتها اليوم بقصر الضيافة بمدني ورشة السلام لولايات الجزيرة وسنار والقضارف والنيل الابيض، الى تضافر كل الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل مؤكدة أن السلام جاء في أولويات برنامج الحكومة باعتباره مطلب شعبي .

ولفتت عائشة إلى ضرورة إيقاف الحرب بكل أشكالها، مبينة أن المرحلة الحالية للبناء والتكاتف والتعاضد من أجل البناء وليس مرحلة للهتاف، حسب قولها قاطعة بإلتزام الدولة تهيئة سبل العيش الآمن والإستقرار لإنسان السودان، مشددة على ضرورة إعلاء قيم الشفافية والصراحة والوضوح في مناقشات الورشة لتحقيق الأهداف المنشودة .

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وأعلنت عضو المجلس السيادي بحسب سونا – أن محاور التفاوض للسلام تشمل النمو الإقتصادي والإجتماعي والإدارة ونظم الحكم إضافة للإحتياجات الإنسانية، لافته الى أن الورش التي إنتظمت كل ولايات السودان ترمي لإشراك من يهمهم الأمر للإفصاح عن الرغبات والإحتياجات من خلال المشاركة في المؤتمر الموحد للسلام الذي سيعقد بالخرطوم لاحقا .

وعددت إيجابيات قيادة دولة جنوب السودان في مفاوضات جوبا وذلك عبر التقارب الشعبي والرسمي بين البلدين إضافة للتقارب بين دولة الجنوب وبعض حركات الكفاح المسلح مؤكدة ضرورة إشراك قطاعات المراة والشباب والنازحين والأدباء والمفكرين في مجموعات النقاش في الورشة .

من جانبه أكد اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة أن السلام في ظل الثورة يمضي بأسس سليمة ومتينة ورؤية جادة، مشيرا الى أن السلام ظل حلم يراود كل أهل السودان، معبرا عن فخره وإعزازه بإستضافة الورشة بولاية الجزيرة مؤكدا حرصه على دعم كل الجهود الهادفه لتحقيق السلام المستدام في كل الوطن .

الجدير بالذكر أن الورشه إستهدفت 200 مشارك من ولايات سنار والجزيرة والقضارف والنيل الأبيض من قطاعات الشباب والمرأة والحرية والتغيير والمزارعين والرعاة والإدارة الأهلية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)