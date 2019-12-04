اعادت الفنانة سير عابدين ذكريات التغني للمسافرين عبر القطار وغيرها من الوسائل من طائرات وغيرها وذلك عبر اغيتها الجديدة (احليلهم) التي بثت عبرها مشاعر الحنين والشوق للاهل الذين اخذتهم الغربة والتي يقول مطلعها : ما كان مناي في يوم يفارقونا يا حليلهم .. فاتو خلونا Advertisements وصاحب الفيديو المصاحب للمقطع والتسجيل الصوتي للاغنية صورا للقطارات ومحطاته بجانب رحلات الطائرات عبر الخطوط الجوية السودانية لتعبر عن مضمون القصيدة ولحن الاغنية المفعم بالحنين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو:النجمة سير عابدين تعيد الحياة للقطار وسودانير برائعتها (ياحليلهم) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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