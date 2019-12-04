كباشي: السلام هدف استراتيجي للمرحلة الانتقالية

التاريخ: 04-ديسمبر-2019
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أكد الفريق الركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي أن تحقيق السلام يمثل الهدف الاستراتيجي الأول والغاية الكبرى التي نعمل على تحقيقها خلال الفترة الانتقالية.
وأوضح سيادته لدى مخاطبته بمدينة الابيض اليوم ورشة قضايا السلام ورؤى اهل المصلحة التي نظمتها مفوضية السلام القومية بقاعة المشير سوار الدهب في مباني امانة حكومة ولاية شمال كردفان بمشاركة أصحاب المصلحة فى ولايات شمال كردفان وجنوب كردفان وغرب كردفان، اوضح أن مكتسبات ثورةديسمبر لن تسكتمل الا في ظل السلام والاستقرار، مضيفا أن تحقيق السلام سيكون مبنيا على أسس الشراكة التي تضمن مساهمة الجميع في صناعته برسم استراتيجية التفاوض حتى تنعم البلاد بالسلام الشامل والعادل.
وأبان الفريق الركن كباشي بحسب سونا – أن الجولات السابقة للمفاوضات التي جرت في جوبا مع حركات الكفاح المسلح مهدت الطريق ووضعت الأسس لتحقيق السلام المنشود.
من جانبه أوضح الدكتور سليمان محمد الدبيلو رئيس مفوضية السلام أن الورش التي تنظمها المفوضية تهدف الى سماع رأي اهل المصلحة من المكونات الاجتماعية المختلفة حول القضايا المتعلقة بملف السلام، مشيرا إلى ان هذه الورش التي تشمل كل ولايات السودان من المقرر ان تختتم في السابع من ديسمبر الجاري وسيحضر ممثلون من اهل المصلحة في الثامن منه إلى الخرطوم للمشاركة في ملتقى جامع بشأن قضايا السلام، قبيل بدء جولة مفاوضات السلام في جوبا.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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