ليونيل سكالوني : نريد لقب كوبا أمريكا أكثر من ميسي

التاريخ: 04-ديسمبر-2019
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أكد : المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني سعي المنتخب للتتويج بلقب كوبا أمريكا 2020، التي ستقام في الصيف القادم في الأرجنتين وكولومبيا.
وقال سكالوني : ما يريده الأرجنتينيين هو الفوز بلقب كوبا أمريكا بعد 27 عام من الغياب، نأمل أن نفعل ذلك”. الوعد بالفوز باللقب صعب، لكن أعد بأن نفعل كل شيء لنفوز به “.
وايضا وأضاف : إنتهت ستة أشهر من المباريات الودية وسيبدأ الأمر المهم في شهر مارس, لدينا حسابات واضحة لما سيحدث “.
وعن إذا ما كانت بطولة كوبا أمريكا القادمة هي الأخيرة للاعب ميسي، قال : ” لا أعرف ما إذا كانت الأخيرة، ولكني آمل ألا تكون كذلك، الأرجنتين تريد اللقب أكثر حتى من ميسي، سنمنح كل ما عندنا للوصول إلى النهائي “.
وقال على حسب موقع (kooora4live) حول وضعية لاعب باريس سان جيرمان ليوناردو باريديس مع المنتخب : باريديس في وضع معقد، هو لاعب نحبه، لكنه لا يلعب مع ناديه”.
واكمل : باريديس بحاجة للتطور، هو واحد من أفضل اللاعبين في العالم عندما تكون الكرة معه، لكن عندما يفقدها يكون قاسيًا، تحدثت معه وقلت له أن عليه أن يتحكم في نفسه قليلًا، نحن نثق به”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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