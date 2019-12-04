الأمن يوافق على زيادة عدد جماهير الأهلي المصري أمام الهلال

التاريخ: 04-ديسمبر-2019 فى : رياضة 13 مشاهدة حصلت إدارة الأهلي المصري على موافقة الجهات الأمنية لزيادة عدد جماهير الفريق الأحمر في مواجهة الهلال السوداني المقبلة بدوري أبطال أفريقيا. Advertisements وبحسب موقع (kooora) وافقت الجهات الأمنية على طلب الأهلي بزيادة عدد الجماهير من 10 آلاف إلى 15 ألف مشجع ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني في التاسعة مساء الجمعة المقبل بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا وكان الأهلي قد خسر في الجولة الأولى أمام النجم الساحلي، على ملعب رادس، 0-1، ويسعى للتعويض في الجولة الثانية أمام الهلال. الخرطوم :(أخبار الخليج 365)

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