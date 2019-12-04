السيادي يشدد على مبدأ المواطنة لتعزيز التعايش السلمي وتحقيق السلام

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي مولانا حسن محمد إدريس قاضي أن تحقيق السلام يتطلب التشاور بين كافة مكونات الشعب السوداني نخباً وقيادات أهلية ومواطنين.

وشدد قاضي لدى مخاطبته ورشة مطلوبات السلام بقصر الضيافة بمدينة دنقلا على ضرورة تعزيز مفهوم التعايش السلمي عبر مبدأ أن المواطنة أساس الحقوق والواجبات والاعتراف بالتنوع باعتباره مصدر قوة.

وأمن على أهمية الاعتراف بوجود أزمة في المقام الأول ثم الشروع في حلها عبر الوسائل القانونية والمشروعة.

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وأثني على التجربة الثرة للشعب السوداني في ممارسة الديمقراطية حكومة ومعارضة عقب الثورات التي أشعلها في أكتوبر وأبريل والتغيير الذي أحدثته ثورة ديسمبر المجيدة .

وقال عضو مجلس السيادة بحسب سونا – لابد من الالتفات إلى الصراعات الدينية في بلد متعدد الديانات وإقرار التمييز الإيجابي للمحرومين من خدمات الوظيفة والتعليم ومجانيته في بعض مراحله.

و أشار سيادته إلى قضية العدالة في توزيع السلطة و الثروة التي جعلت السودان عرضة لمطامع الخارج الذي ظل يبذر الفتنة من أجل تعطيلها ، منبهاً إلى الموقع الهام للسودان في محيطه الإقليمي وإطلاله على البحر الأحمر وما يدور من صراع في شرق السودان.

وترحم عضو مجلس السيادة الانتقالي على شهداء حادث انفجار مصنع سالومي للسيراميك الذي قال إنه يجب أن يجعلنا ننظر للسلام من منظور اجتماعي بيئي لتجنب مثل هذه الأحداث.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)