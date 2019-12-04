النطق بالحكم في قضية معلم خشم القربة نهاية ديسمبر الجاري

حجزت المحكمة الخاصة بمحاكمة (38) متهماً من منسوبي جهاز المخابرات العامة ملف قضية الشهيد احمد الخير للنطق بالحكم في جلسة الثلاثين من شهر ديسمبر الجاري. بعد أن أقفلت قضية دفاع المتهمين بسماع شاهد الدفاع الأخير في جلستها المنعقدة اليوم الاربعاء بمجمع محاكم جنايات وسط ام درمان برئاسة قاضي الاستئناف المكلف د. الصادق عبدالرحمن الفكي. وحددت المحكمة بحسب اليوم التالي – جلستين لايداع مرافعات الاتهام والدفاع الختامية، عقب سماعها افادات مدير الامن بولاية كسلا كشاهد دفاع أخير. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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