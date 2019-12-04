الاتحاد الأوروبي يعلن استخدام الفار

التاريخ: 04-ديسمبر-2019 فى : رياضة 90 مشاهدة أعلن الاتحاد الأوروبي عن استخدامه تقنية الفار في ملحق التصفيات المؤهلة لليورو 2020 ،وعلى حسب موقع(hihi2) الويفا اكد ان التقنية ستخدم كذلك في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، يورو 2020 ينطلق في يونيو من العام القادم ويلعب في عدة عواصم أوروبية لاول مرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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