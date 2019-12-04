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وفد من السيادي يزور البحر الأحمر بالخميس

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 04-ديسمبر-2019

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وفد من السيادي يزور البحر الأحمر بالخميس

أعلنت ولاية البحر الأحمر عن زيارة وفد من المجلس السيادي ووزير الداخلية الفريق شرطة الطريفي إدريس دفع الله الخميس، للوقوف على مدى تنفيذ والإلتزام بإتفاقية “القلد” التي ستنتهي في العاشر من الشهر الجاري.

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وقال مصّدر مُطّلِع بحكومة الولاية في تصريح بحسب (smc) إن الوفد سيعقِد سلسلة من اللقاءات مع لجنة أمن الولاية وحكماء العمد والمشايخ بين الطرفين الموقعين، لأجل ضمان تنفيذ الإتفاقية بالصورة المطلوبة، بجانب تأكيد إهتمام حكومة المركز بقضايا وشؤون الشرق.

يذكر أن الوفد الذي سيزور الولاية يضم أعضاء بالمجلس السيادي يرافقهُم وزير الداخلية ورموز من قادة البحر الأحمر بالخرطوم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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