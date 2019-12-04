مدني :إجراءات السلامة بالمصانع وأماكن تواجدها تحتاج لمراجعة عاجلة

التاريخ: 04-ديسمبر-2019 فى : أخبار 30 مشاهدة Advertisements قال وزير التجارة والصناعية مدني عباس مدني، إن إجراءات السلامة داخل المصانع، وأماكن تواجدها داخل المناطق السكنية يحتاج لمراجعة عاجلة وشاملة. وأكد مدني في تصريح بحسب (التيار) عن إجراء تحقيق فوري في حريق المصنع الذي راح ضحيته (23) شخصًا، وتابع ” وجهنا بإجراء تحقيق فوري في حريق المصنع”. وأعلن مدني عن مراجعتهم لإجراءات السلامة العامة في جميع المصانع بالبلاد، وأضاف لابد من وجود ضوابط ومراجعة التصاديق الممنوحة وقواعد العمل إلى جانب أماكن تواجد تلك المصانع، وأردف “أماكن تلك المصانع تحتاج إلى مراجعة فورية”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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