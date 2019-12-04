بيل يُثير الشكوك حول لحاقه بمواجهة إسبانيول

واصل ريال مدريد، اليوم الأربعاء، استعداداته لمواجهة إسبانيول المقررة السبت المقبل، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإسباني.

وغاب اللاعب الويلزي، جاريث بيل، عن هذه الحصة التدريبية، حيث أجرى تمرينات خاصة داخل صالة الألعاب الرياضية، وعلى العشب لكنه لم يُشارك في أي جزء مع المجموعة.

وكان بيل قد غاب أيضا عن مران الفريق، أمس الثلاثاء، حيث تدرب داخل المنشآت الرياضية.

Advertisements

ويُثير الويلزي الشكوك حول إمكانية لحاقه بالمباراة يوم السبت، رغم أنه هناك حالة من التفاؤل لوجود مساحة كافية من الوقت ليكون جاهزًا، وفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية.

وواصل الرباعي إيدين هازارد، خاميس رودريجيز، لوكاس فاسكيز، وماركو أسينسيو تعافيهم من الإصابات التي لحقت بهم مؤخرًا.

و على حسب موقع (kooora) قام الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، بضم عدد من لاعبي فريق الشباب وهم ألتوبي، فيدالجو، وفران جارسيا.

وخاضت المجموعة عدة تدريبات بالكرة للعمل على الضغط والحيازة، وبعض الأمور التكتيكية، وانتهى المران بمباريات مُصغرة بين اللاعبين.

ويحتل ريال مدريد وصافة ترتيب الليجا برصيد 31 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن المتصدر برشلونة.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)