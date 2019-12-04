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ماذا قال سلفاكير للبرهان في رسالته بخصوص منبر جوبا

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 04-ديسمبر-2019

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ماذا قال سلفاكير للبرهان في رسالته بخصوص منبر جوبا

تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رسالة من الرئيس سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، تتعلق بالترتيبات الجارية لإنجاح مفاوضات السلام بين الحكومة وقادة الكفاح المسلح في جوبا.

 

وأكد البرهان لدى لقائه بمكتبه بالقيادة العامة، يوم الأربعاء، توت قلواك مستشار الشؤون الأمنية للرئيس سلفاكير، حرص الحكومة لتحقيق الاستقرار للشعب السوداني، لافتاً إلى أن التغيير لا بد أن يستصحبه السلام.

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من جانبه، أكد قلواك بحسب الشروق – حرص وجاهزية دولة جنوب السودان لإنجاح المفاوضات، معرباً عن أمله أن تكون جولة العاشر من ديسمبر الجولة الحاسمة والأخيرة، وأن يكون ٢٠٢٠ عاماً السلام في السودان.

 

وأشار قلواك إلى أن وجود قادة الكفاح المسلح بالخرطوم واستقبال الحكومة لهم والروح الطيبة التي سادت اللقاءات تبشر بسلام قادم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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