العطا: المنظومة العسكرية متماسكة ومتعاونة

أكد عضو مجلس السيادة الفريق ركن ياسر العطا، تماسك وتناغم المنظومة العسكرية بالبلاد، وقال إن القوات المسلحة وقوات الشرطة وقوات الدعم السريع وقوات الأمن، يد واحدة متماسكة متناغمة تعمل بتنسيق وتعاون من أجل توفير الأمن والاستقرار.

وجدد العطا لدى مخاطبته، يوم الأربعاء، بمباني الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بأمدرمان، احتفال الإدارة باستقبال حملة الشهيد حسب الله عباس لإبادة زراعة القنب بمنطقة الردوم بولاية جنوب دارفور للعام 2019، التأكيد بأن المنظومة العسكرية انحازت إلى خيار الشعب وستظل حامية له، مشيراً إلى أن الشرطة تمضي في مسيرتها وتعمل بكل تجرد من أجل الأمن والاستقرار والقانون والحكمة والإصلاح.

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وتم الاحتفال بحضور وزير الداخلية، ومدير عام قوات الشرطة، ونائب مدير عام قوات الشرطة المفتش العام، والأجهزة العدلية واللجنة القومية لمكافحة المخدرات، ومنظمات المجتمع المدني.

وقال العطا بحسب الشروق – إن مجلس السيادة ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير، يعملون بخطط واضحة الملامح، وإن مسيرة النهضة بدأت في كل المجالات السياسية والاقتصادية، مطالباً بتضافر الجهود وأن تلتقي نفس الإرادة مع إرادة الشعب.

وأضاف قائلاً “نريد أن تنسق الشرطة في العاصمة والولايات مع لجان المقاومة وأن تمد الأيادي بيضاء من أجل تحقيق واقع آمن ومستقر في كل ربوع البلاد”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)