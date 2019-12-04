إبراهيموفيتش يعلن اقترابه من العودة للدوري الإيطالي

التاريخ: 04-ديسمبر-2019
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أعلن الدولى السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن اقترابه من الدوري الإيطالي حيث قال علي حسب موقع (hihi2):” سأنضم الى ناد بحاجة للعودة الى الإنتصارات وتجديد تاريخه وهو في عملية البحث عن معركة ضد الجميع.. أراكم في إيطاليا.”
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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