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إبراهيموفيتش يعلن اقترابه من العودة للدوري الإيطالي

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Ibrahimali Ali 0 تبليغ

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التاريخ: 04-ديسمبر-2019

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إبراهيموفيتش يعلن اقترابه من العودة للدوري الإيطالي

أعلن الدولى السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن اقترابه من حيث قال علي حسب موقع (hihi2):” سأنضم الى ناد بحاجة للعودة الى الإنتصارات وتجديد تاريخه وهو في عملية البحث عن معركة ضد الجميع.. أراكم في إيطاليا.”

الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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