إبراهيموفيتش يعلن اقترابه من العودة للدوري الإيطالي

التاريخ: 04-ديسمبر-2019 فى : رياضة 20 مشاهدة أعلن الدولى السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن اقترابه من الدوري الإيطالي حيث قال علي حسب موقع (hihi2):” سأنضم الى ناد بحاجة للعودة الى الإنتصارات وتجديد تاريخه وهو في عملية البحث عن معركة ضد الجميع.. أراكم في إيطاليا.” الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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