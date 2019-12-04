تراجع جديدة للعملة السودانية في الأسواق الموازية بالخرطوم

الخليج 365 :

تصاعدت أسعار العملات الأجنبية في تداولات الأسواق الموازية للعملات اليوم (الأربعاء).

وقال متعاملون مع السوق الموازية أن أسعار بيع الدولار ارتفعت الى 82.70 جنيهاً مقارنة بـ 82.50 جنيهاً خلال اليومين الماضيين

Advertisements

وأوضحوا أن أسعار شراء الدولار ارتفعت إلى 82 جنيهاً مقارنة بـ 81.20 جنيهاً، فيما وصلت اسعار بيع الدرهم 23.05 جنيهاً مقارنة بـ 22.90 جنيهاً خلال اليومين الماضين.

وكشف عدد منهم لـ(باج نيوز) عن وجود تباين في أسعار العملات بحسب الكميات المستهدف شرائها أو بيعها، مبيناً بأن تجار العملة يرغبون في الشراء أكثر من البيع.

وعزوا ارتفاع الاسعار إلى عدم وجود سياسات واضحة تجاه استقرار سعر الصرف متوقعين استمرار الارتفاع في مقبل الأيام