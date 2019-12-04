اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

تراجع جديدة للعملة السودانية في الأسواق الموازية بالخرطوم

0 نشر
-- 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
شهاب محمد - الخرطوم - الدولار

الخليج 365 :

تصاعدت أسعار العملات الأجنبية في تداولات الأسواق الموازية للعملات اليوم (الأربعاء).

وقال متعاملون مع السوق الموازية أن أسعار بيع الدولار ارتفعت الى 82.70 جنيهاً مقارنة بـ  82.50 جنيهاً خلال اليومين الماضيين

Advertisements

وأوضحوا أن أسعار شراء الدولار ارتفعت إلى 82 جنيهاً مقارنة بـ 81.20 جنيهاً، فيما وصلت اسعار بيع الدرهم 23.05 جنيهاً مقارنة بـ 22.90 جنيهاً خلال اليومين الماضين.

وكشف عدد منهم لـ(باج نيوز) عن وجود تباين في أسعار العملات بحسب الكميات المستهدف شرائها أو بيعها، مبيناً بأن تجار العملة يرغبون في الشراء أكثر من البيع.

وعزوا ارتفاع الاسعار إلى عدم وجود سياسات واضحة تجاه استقرار سعر الصرف متوقعين استمرار الارتفاع في مقبل الأيام

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تراجع جديدة للعملة السودانية في الأسواق الموازية بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا