شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: دعا الاتحاد الأوروبي تركيا إلى احترام سيادة الدول الأعضاء فيه وطالبها بتقديم مزيد من التوضيحات حول المذكرة الموقعة مع حكومة الوفاق الليبية.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية قد أصدرت بيانا “شديد اللهجة”، ردا على توقيع حكومة الوفاق في طرابلس لمذكرتي تفاهم أمنية وبحرية مع الحكومة التركية.

وقالت القيادة العامة في بيانها: “تابعت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية ما يتداول حول توقيع حكومة السراج لمذكرتي تفاهم أمنية وبحرية مع الحكومة التركية، دون أن تمتلك حق توقيع الاتفاقيات، بما يجعل مثل هذه الاتفاقيات والتفاهمات باطلة لا تنتج أي أثر في مواجهة الدولة الليبية”، وذلك حسب موقع “الوسط” الليبي روسيا اليوم المادة السابقة كوريا الشمالية توجه تحذيرا شديد اللهجة للرئيس الأمريكي ترامب المقالة القادمة تركيا تفاجئ الجميع بإجراء جديد شرقي المتوسط

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يطالب تركيا إلى احترام سيادة الدول الأعضاء فيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.