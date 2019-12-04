كوريا الشمالية توجه تحذيرا شديد اللهجة للرئيس الأمريكي ترامب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: وجهت كوريا الشمالية تحذيرا شديد اللهجة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، لتلميح الأخير حول إمكانية استخدام القوة ضد البلاد الشيوعية، متوعدة بأنها ستتخذ إجراءات “فورية” إذا دعت الحاجة. سبوتنيك

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