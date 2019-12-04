البيان الختامي لحلف”الناتو”: تصرفات روسيا “العدوانية” تهدد الأمن الأوروبي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن حلف شمال الأطلسي “الناتو”، اليوم الأربعاء، أنه سيظل منفتحا على الحوار مع روسيا طالما سمحت التصرفات الروسية بذلك، وأنه يعتزم التصدي لنشر روسيا صواريخ جديدة متوسطة المدى.

واتفورد- سبوتنيك وجاء في البيان الختامي لقمة الناتو، اليوم الأربعاء، “نبقى منفتحين للحوار، ولعلاقة بناءة مع روسيا عندما تسمح تصرفات روسيا بذلك”.

وفي الوقت نفسه، أكد الإعلان على أن الحلف مصمم على أن يظل نوويا طالما توجد أسلحة نووية ويحمي مصالحه بمزيج مناسب من القدرات الدفاعية النووية والتقليدية والصاروخية”.

وأضاف الإعلان “نتصدى وسنواصل التصدي بطريقة محسوبة ومسؤولة لنشر روسيا لصواريخ جديدة متوسطة المدى، والتي أدت إلى القضاء على معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة المدى، مما يشكل مخاطر كبيرة على الأمن الأوروبي الأطلسي”.

وأكد قادة الدول الأعضاء في الناتو أنهم ما زالوا يعتبرون “الأعمال العدوانية” لروسيا تهديدا. وأن “تصرفات روسيا العدوانية تشكل تهديدا للأمن الأوروبي الأطلسي”.

وانطلقت، اليوم الأربعاء، فعاليات أعمال اليوم الثاني لقمة “الناتو” المنعقدة بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيس الحلف، بحضور قادة الدول الأعضاء فيه.