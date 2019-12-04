معارض إماراتي يفضح محمد بن زايد ويكشف ماذا صنع باتحاد الإمارات؟!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شن المعارض الإماراتي “جاسم راشد الشامسي” عبر قناته بموقع المقاطع المصورة الشهير “يوتيوب”، وفي حلقة جديدة من حلقات برنامجه “من الإمارات” هجوما عنيفا على حكام الدولة وخاصة ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد وفضح سياساته الدموية تزامنا مع العيد الوطني الإماراتي الـ48.

وشرح “الشامسي” في البداية أهمية اتحاد الإمارات والمكاسب الكبيرة التي تحققت منه، مشددا على أن ابن زايد ضيع كل هذه المكتسبات وحول الدولة لمزرعة بوليسية بإقحام جهاز الأمن في كل شؤون الحياة واستخدامه في ترهيب المواطنين وقمعهم والتجسس عليهم.

وقال:”على سبيل المثال كان المجلس الوطني قديما يدافع عن الاتحاد وشعب الإمارات الان يدافع عن قرارات الشيوخ والحكومة، وأصبح جهاز الأمن مثل السرطان دخل في كل مكان واقتحم حرمات وعورات المواطن الإماراتي بأوامر محمد بن زايد”

وتابع المعارض الإماراتي أن التعليم هو الآخر تضرر بشكل كبير على يد شيطان العرب محمد بن زايد، ودخل المنظومة التعليمية دواخل خارجية هدفها تغيير هوية الشعب الإماراتي وإفساده .

وأضاف أن حتى الحريات الطفيفة التي كان مسموح بها قديما في انتخابات الاتحادات الطلابية والمجالس النقابية، تم السيطرة عليها من قبل جهاز أمن الدولة وضيق على أي شخص له اتجاه معارض للنظام.

واستطرد:”غابت الحرية في الامارات غابت المشاركة الشعبية غابت المحاسبة للمجرمين والشياطين الذين دمروا الامارات وسمعة الإمارات ومستقبل الإمارات ودمروا كل ما صنعه الجيل الأول على يد الشيخ زايد والمؤسسين في الإمارات كل هذه الأشياء شياطين الإمارات حاليا دمروها”

وأشار جاسم راشد الشامسي في نهاية حديثه إلى أن الإماراتيين يجب أن ينتبهوا لهذه الأمور وينتفضوا في مواجهة سياسات حكام الإمارات الحالية التي أغرقت الدولة بالمشاكل والنزاعات الخارجية وأوحلتها في حرباليمن وغيرها فضلا عن تدني الوضع الاقتصادي وتغيير التركيبة السكانية.

وتحتفل الإمارات في 2 ديسمبر من كل عام بذكرى قيام اتحادها الذي تأسس عام 1971، برئاسة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.