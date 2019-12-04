ترامب يكشف عن مليارات جديدة دفعتها السعودية مقابل هذا الأمر !

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في تأكيد على استمرار سياسة “الحلب” الأمريكية التي ينتهجها ترامب تجاه زعماء السعودية، أعلن الرئيس الأمريكي أن المملكة تغطي بالكامل الإنفاق لنقل الولايات المتحدة قوات عسكرية إضافية إلى المملكة بعد هجوم “أرامكو”، معتبرا أن ذلك سابقة هي الأولى من نوعها.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء مع الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، على هامش اجتماعات قمة الحلف في لندن، إن الولايات المتحدة مضطرة لدفع كميات كبيرة من الأموال لحماية “كثير من الدول الأخرى بينها غنية جدا”، معتبرا ذلك أمرا “غير عادل”.

وكشف ترامب أنه أجرى محادثات مع 6 دول حول هذا الموضوع، بما في ذلك السعودية، موضحا: “نقلنا قوات عسكرية إضافية إلى السعودية، وهي تدفع لنا مليارات الدولارات”.

وأضاف ترامب، مخاطبا الصحفيين: “لم تسمعوا أي شيء مماثل أبدا، لم تسمعوا في حياتكم أننا ننقل قوات عسكرية إلى دولة أخرى ولا ندفع شيئا!”.

وتابع: “الناس استفادوا منا، العالم استفاد منا، لكن لدينا علاقات جيدة مع السعودية، وهي كانت بحاجة إلى مساعدة، لأنها تعرضت لهجوم، وكما رأيتم نقلنا إلى البلاد مجموعة من القوات، وهم يدفعون لنا مليارات الدولارات، وهم سعداء بذلك”.

وأردف الرئيس الأمريكي: “يكمن الأمر في أنه لم يطلب أحد منهم القيام بذلك حتى وصولي إلى السلطة. لم يفعل ذلك أي من أوباما أو بوش أو كلينتون. لكنني جئت وطلبت، وهم الآن يدفعون، ولقد أحالوا لنا مليارات الدولارات وهي الآن في البنوك. وهم حقا سعداء بذلك. لكن من غير الصحيح أنه لم يكن لدينا أبدا رئيس يطلب ذلك”.