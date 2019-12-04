ضبط كميات كبيرة من الذهب مهربة داخل مناطق حساسة من اجساد سيدات..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أحبَطت قوات جمارك مطار الخرطوم بصالة المغادَرة، تهريب كميات متفرقة من الذهب يقدر مجموعها بكيلو و(35) جراماً، تبلغ قيمتها (3.5) ملايين جنيه.

وشملت المضبوطات (209) جرامات سبيكة مطلية بالفضة للتمويه بحوزة راكب، و(149) جراماً مشغولاً بحوزة راكبة مخبأة في أماكن حساسة من جسدها، و(109) جرامات سبيكة ذهب بحوزة راكب يخفيها في جسمه، وسبيكتين تزِنان (151) جراماً و(137) جرام ذهب مشغول بحوزة راكبة أخرى مخبأة في حذاء، و(205) جرام ذهب، إضافة إلىـ (75) جراماً مشغولاً بحوزة راكبة أخرى.

وأشاد رئيس هيئة الجمارك الفريق شرطة د. بشير الطاهر بشير بحسب صحيفة الصيحة، بيقظة العاملين بالجمارك لضبطهم تهريب الذهب رغم ابتكار أساليب جديدة في التهريب، وقال إن الذهب ثروة قومية وتهريبه هدم للاقتصاد، وأكد أن قوات الجمارك ستظل عيناً ساهرة ويقظة لحماية الاقتصاد والدفع بأجهزة حديثة ومتطورة لكشف التهريب. المادة السابقة نجاة طاقم إعلامي من الموت المحقق… المقالة القادمة تفاصيل جديدة في قضية مقتل المعلم احمد الخير…

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