نجاة طاقم إعلامي من الموت المحقق…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نجا مجموعة من الزملاء الاعلاميين من حادث موت محقق بطريق ام درمان بارا نتيجة لانقلاب (شريحة) اثناء عودتهم الي الخرطوم بعد الانتهاء من تغطية اعلامية .

وقال رئيس تحرير (الحاكم نيوز) السر القصاص الذي كان ضمن الوفد الاعلامي الذي يضم مجموعة من تلفزيون السودان ان السيارة فقدت توازنها عندما انفجرت احدي اطاراتها وتعرضت للانقلاب .

واكد القصاص ان الوفد الاعلامي اجري فحوصات طبية بمستشفي علياء للاطمئنان علي صحتهم مشيرا الي ان الفحوصات كانت سليمة. المادة السابقة اللهم اغفر لنا..!.. بقلم ابوعاقلة أماسا المقالة القادمة ضبط كميات كبيرة من الذهب مهربة داخل مناطق حساسة من اجساد سيدات..

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