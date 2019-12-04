بانتظار قرارات لجنة الانضباط وعودة “عبد المهيمن” للشنداوية !!.. بقلم عبدالله ابو وائل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

[طبقت لجنة المسابقات لائحة الممتاز بمنح (الزعيم) نقاط مباراته أمام الهلال والتي تم تعليقها من قبل (الحكم) وكانت نتيجتها فوز الأحمر بثنائية (الساحر) “عجب” بعد أن عبرت أعداد مقدرة من جماهير الأزرق عن رفضها لاستمرار رئاسة “الكاردينال”!!

[ما يحدث داخل نادي الهلال لا علاقة لنا به البتة لكننا نعلق على قرار اللجنة المنظمة الذي تم رفضه من إعلام الأزرق الذي يعمل على صرف أنظار جماهيره عن (تراجع) أداء الفريق الذي تنتظره مواجهات من العيار الثقيل أمام الأهلي المصري ومن بعده النجم الساحلي التونسي (رايح جايي) ونقول إن ردة فعل الإعلام الهلالي كانت متوقعة في ظل الإصرار على (نفخ الروح) في (جسد) فريقهم (الميت سريرياً)!!

[كان أولى بإعلام الهلال متابعة تحضيرات فريقه لمباراة الجمعة أمام الأهلي القاهري والاهتمام بالخطة التي ينوي “البرنس” اتباعها بدلاً من قيادة حرب ضد اتحاد الكرة لمجرد أنه طبق اللائحة وحوّل الأحداث المصاحبة للمواجهة للجنة الانضباط التي سنرى ما تتخذه من قرارات تجاه “بوي” وجمهور الأزرق الذي حوّل شيخ الإستادات لفوضى عارمة أحدثت خسائر مالية كبيرة بجانب الإصابات وسط الجمهور!

[فشلت محاولات الإعلام الأزرق في التأثير على لجنة المسابقات لإعادة المباراة كما كتب “رمضان أحمد السيد” لكننا لا نستبعد تأثيرهم على لجنة الانضباط سيما وأن كثيراً من عاشقي الموج الأزرق بداخل هذه اللجنة التي ظلت تتشدد مع لاعبي المريخ بينما تكون رحيمة مع لاعبي الهلال!

[ننتظر ومن ثم لكل حدث حديث!

مشهد أول

[ظلت نتائج الأهلي شندي تتراجع منذ مغادرة الكابتن “عبد المهيمن الأمين” أسوار النادي ولا يلوح في الأفق أمل ليعود الشنداوية لسكة النتائج المتميزة في غياب “الأمين”!

[لا أجد مبرراً لتجاهل راعي الأهلي شندي “صلاح إدريس” لشخص بقامة “عبد المهيمن الأمين” الذي كان كلمة السر في كافة نتائج الشنداوية، ولو كنت في مكان الأرباب لما ترددت في إعادته مجدداً بعد معرفة أسباب اعتذاره عن مواصلة المشوار!

[“عبد المهيمن” إنسان مثله مثل بقية البشر، يحتاج لأن يكون وسط أسرته ليصرف على أفرادها ومن الطبيعي أن يمل الغربة وهو في حالة (ترحال) متواصل كما أنه بحاجة لمن يقف على طلباته واحتياجات أسرته بجانب عدم التدخل في عمله!

[لم التق “عبد المهيمن” ولا مرة في حياتي لكنني أتابع نجاحاته التي تسعدني كرياضي وأتمنى أن يعود لممارسة عمله بالأهلي شندي ليعود الفريق لتحقيق نتائجه التي تفرح الشنداوية.

[عودة “عبد المهيمن” هي التي ستعيد الأهلي لسكة الانتصارات.

[ لا تترددوا في إعادة كلمة سر انتصارات الشنداوية يا “أرباب”!

مشهد أخير

[أصدر الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم الدكتور “آدم كبير” قرارات بتعيين لجان تسيير لإدارة نشاط هيئة البراعم والناشئين باتحادات الولاية المختلفة، وسنعلق على تلك القرارات لاحقاً خاصة المتعلقة بشرق النيل وسنكشف عن مفاجآت كثيرة.

[فقط تابعونا!!!!