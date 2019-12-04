رونالدينيو: أريد رؤية نيمار في برشلونة مجددًا

التاريخ: 04-ديسمبر-2019
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قال أسطورة كرة القدم البرازيلي، رونالدينيو، إنه يرغب أن يرى لاعب باريس الحالي، نيمار مرة أخرى بقميص فريق برشلونة إلى جانب ميسي وسواريز
وقال النجم رونالدينيو في تصريحات لصحيفة “لو باريزيان” الفرنسية: في الحقيقة أريد رؤية الاعب نيمار مرة أخرى في برشلونة، بجوار ميسي وسواريز، فقد حققوا أشياءً لا تصدق معًا”
وايضا وأضاف على حسب موقع (kooora4live): نيمار هو الآن النجم الأول في البرازيل أحب الأسلوب الذي يلعب به وأتمنى أن يكون كل شيء لديه على ما يرام، أحب أن أراه سعيدًا”
ويذكر أن المهاجم نيمار حاول الصيف الماضي أن يعود إلى ناديه السابق برشلونة، إلا أن باريس رفض فكرة رحيل لاعبه بشكل نهائي واستطاع الحفاظ عليه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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