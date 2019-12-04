آخر أخبار إنتقال لوتارو إلى برشلونة !

التاريخ: 04-ديسمبر-2019
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تتزايد وتيرة الأخبار التي تؤكد إن برشلونة الأسباني سوف يقوم بالتعاقد مع لوتارو مارتيني هداف الإنتر ومنتخب الأرجنتين في الصيف المقبل.
و على حسب موقع (hihi2) نادي إنتر سوف يجتمع مع وكيل أعمال لوتارو مارتينيزفي الاسابيع المقبلةبنية تجديد عقد الارجنتيني لمنعه من الرحيل إلى البارسا.
لوتارو لديه بند خروج بقيمة 111 مليون يورو ويصبح فعالا بين 1 و 15 يوليو عام 2020…فهل سيرحل بنفس طريقة جريزمان ؟
الخرطوم (كوش نوز)
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