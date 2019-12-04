بالفيديو:أماني هلال تكشف موقع الاطفال الذين تغنوا (قوة البشير قوة فاسدة) التي انتشرت عالميا

كشفت أماني هلال ابنة زعيم قبيلة المحاميد الشيخ موسى هلال- كشفت عن مصدر ومكان تسجيل وتصوير الفيديو الخاص بالاطفال الذين كانوا يتغنون باغنية (قوة البشير قوة فاسدة) التي انتشرت عالميا من خلال تناول بعض القنوات لها وذلك خلال فترة الاحتجاجات التي انتهت بخلع الرئيس السابق وسقوط نظامه موضحة بان الاطفال من منطقة مستريحة بشمال دارفور.

وحيت هلال كل الذين شاركوا من ابناء منطقة مستريحة في اسقاط النظام خاصة الحكامات بجانب الاطفال تغنوا بقوة البشير قوة فاسدة حيث قالت:(شعارات الثورة السودانية مرورا بقوة البشير قوة فاسدة الاشتغلوها هنا دا بدل على انو مستريحة ومناطق شمال دارفور الهامش هم بدوا الثورة هنا وواقفين مع الثوار ودعموا الشعب السوداني).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)