ميرفت: دوري السيدات سينطلق (الأحد) المقبل

أكدت الاستاذة ميرفت حسين الصادق رئيس لجنة كرة القدم النسائية في الاتحاد السوداني لكرة القدم أن دور الـ(8) في النسخة الأولى من دوري كرة القدم النسائية سينطلق يوم الأحد المقبل، الموافق 8 ديسمبر عبر مجموعتين، تستضيفهما مدينتي الخرطوم، والأبيض،

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وكانت ثمانية فرق قد ترقت إلى هذه المرحلة وهي: الدفاع، والتحدي من الخرطوم، والهلال والمريخ من الأبيض، والهلال الدلنج، والصمود كادوقلي، وود مدني للسيدات، وسيدات القضارف، بحسب صحيفة المجهر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)