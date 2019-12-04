بنك السودان يحذر البنوك من خلو الصرافات الآلية

وجه بنك السودان المركزي أمس (الثلاثاء) المصارف بعمل الترتيبات والإجراءات اللازمة لتعبئة الصرافات الآلية وضمان عدم خلوها من النقد.

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وقال بنك السودان في منشور عممه على كل المصارف أمس، (على المصارف إعطاء الأولوية لتعبئة الصرافات الآلية من الفئات 100، 200، 50 جنيهاً وتخصيص بقية الفئات لمقابلة السحوبات على نوافذ الصراف بالمصارف)،وأضاف المنشور (في حالة عدم توفر الفئات المخصصة للصرافات الآلية لدى المصرف مع توفر فئة الـ”500″ جنيه على المصرف استبدالها من بنك السودان المركزي مؤكداً أنه سيتم تفعيل منشور مراقبة الصرافات ورصد المخالفات المنصوص عليها في القانون.

وأكد المركزي بحسب صحيفة المجهر، أن هذا القرار يأتي لضمان استمرارية خدمة الصرافات الآلية ويأتي أيضاً في إطار رقابة بنك السودان المركزي على أداء أجهزة المصارف الآلية لضمان استمرارية الخدمة وتحسين الأداء ومقابلة طلبات السحب النقدي من الصرافات الآلية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)