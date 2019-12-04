خبير سياسي: تصريحات عرمان تُعزّز الوحدة الوطنية

التاريخ: 04-ديسمبر-2019
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امتدح خبير فض النزاعات والخبير السياسي د. عثمان أبو المجد في تصريحات صحفية، تصريحات ياسر سعيد عرمان الأمين العام الحركة الشعبية قطاع الشمال، التي أدلى بها عقب وصوله الخرطوم والتي أكد فيها أهمية التوجه لبناء مشروع وطني جديد، والعمل سوياً، وأهمية الربط بين الحقوق المدنية والحقوق الطبيعية.
وأشاد أبو المجد بحسب صحيفة الصيحة، بتصريحات عرمان التي دعا فيها للتفريق بين من أجرم في حق الشعب السوداني ونهب ثرواته وأجج الحرب وأشاع العنصرية البغيضة في كل أنحائه ومحاكمتهم، ومن لم يفعل ذلك، وأن يُفسَح المجال أمام الوطنيين المخلصين للانضمام والعمل داخل المشروعات الوطنية التي تهم الوطن وتجمع الجميع تحت سقفها.
وثمّن أبوالمجد تأكيدات عرمان على أن العديد من الإسلاميين شاركوا في الثورة السودانية وكانوا أحد أيقوناتها كالمعلم الشهيد أحمد الخير وأن المؤتمر الوطني بسياساته الخاطئة هو من دمّر السودان واقتصاده وأن ذلك لا يشمل التيار الإسلامي العريض .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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