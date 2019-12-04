على هامانك يا فرعون؟.. بقلم نادر التوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تسخينة: إنت أظلم من ظلم!

• سأل أحد الكتاب الكاتب الساخر برنادشو لماذا تكتب عن المال دوماً؟

• ردَّ برنادشو: و أنت عن ماذا تكتب؟ فقال: الأمانة!

• فقال شو ساخراً : كلٌّ يكتبُ عما يفقده

• و هذا بالضبط ما نعيشه هذه الأيام

• و ليت الأمر إقتصر على الكتابة فقط، فقد إنتقل للكلام، فكل يتحدَّث عما يفقده

• سأدلل هاهنا بنموذجين: نموذجٍ رياضي و آخر سياسي:

• حينما وصل الهلال السوداني لنهائي افريقيا وواجه الأهلي المصري

• أصرَّ إعلامه و جمهوره أن الحكم لاراش ظلم الهلال

• مع أن الهلال ظلم نفسه بتسجيل الأهداف العكسية في مرماه

• و بعدم إستثمار الفرصة التي لاحت له (على طبق من ذهب)

• و التي لا يبدو أنها ستتكرر قريبا ( أو كما قال الكاردينال)!

• و حتى يؤكِّد الأهلي المصري علو كعبه دعا الهلال للمنازلة مرة أخرى

• و هزمه مرة أخرى

• لكن لننظر أصلاً كيف وصل الهلال لهذه المرحلة

• وصف رئيسه الاسبق الراحل الإداري الفذ: الطيب عبد الله أن حكاية تبديل الارقام (وصمة عار في جبين الهلال)

• – كدا بالواضح ما بالدس –

• تلك الحادثة المشهورة ب 2( و 12) و التي كان من المفترض فيها أن يُطرد الثعلب فبُدِّلت الأرقام و طُرد كندورة ( تقريباً)

• ليتسبَّب الثعلب نفسه في ضياع الكاس من الهلال بتسجيله هدفاً ( و لا أروع) كما يقول المعلِّقون، في شباك يور

• يتحدَّث الهلالاب عن الظلم في الكاس و ينسون الظلم الذي ظلموه لمنافسهم الذي ازاحوه قبل ان يصلوا هذه المرحلة

• سياسيا:

• يتحدث غندور في شكل يشبه فرفرة المذبوح و يُصرِّح يومياً عبر الصحف

• قال قبل فترة: إنَّ ممارسة الاقصاء من قبل الحرية و التغيير لن يفيد

• بالله؟

• عليك الله؟

• يا سلام!!

• أصلو ما ممكن

• ما بصدق!

• غندور يتحدث عن الإقصاء مع أنَّ حزبه الذي يتحدَّث عنه اليوم هو أكثر حزب اقصائي في العالم

• اقصائي و مفسد و مغرور و مستبد

• و يتحدث اليوم ناصحاً و واعظاً و ربما (ُمهدِّداً) ناس الجيش – و هذه حركات الكيزان- بأن ينأوا بأنفسهم من الصراعات السياسية

• يا سلااااااام ياخ!

• و المؤتمر الوطني و قبله الاسلاميون زجُّوا بكل شئ في الصراع السياسي

• و الجيش جزء من تلك الاشياء الكثيرة

• فصار لا يدخله من هو يبلغ من الطول كذا و كذا و بقية المتطلبات و المعايير

• بل يدخله من له في التنظيم (الوسخان) كذا و كذا من الأزمان

• – ربما لهذا يتبجَّح غندور و يخاطب الجيش- ( مع أنه ملكي)

• و ربما لهذا لم يجد يردعه من الجيش ( مع أنه يستحق)

• بل زجُّوا حتى بائمة المساجد و المعلمين و القوات النظامية و حتى (التلاميذ و الطلاب) في الصراع السياسي

• مسألة الحكم ظلمنا ممكن تكون مقبولة من أي نادٍ عدا الهلال، ليس في قصة لاراش و حسب بل حتى على المستوى المحلي

• و مسالة الاقصاء (ما حلو)، و الزج بالجيش في الصراع السياسي (ما ظريف)

• ممكن تكون مقبولة من أي زول عدا غندور و حزبه

• أرأيت يا شو كيف تبدل الحال فيعد أن كان كل شخص يكتب عما يفقده

• صار كل زول يتحدث و ينتقد ما كان يمارسه!

• هواء ساخن

• نكتفي اليوم بهذا المقال الذي يجسد أن الحال من بعضه فصلاح الساسة فيه صلاح الرياضة

• و صلاح السياسيين فيه صلاح الرياضيين و المهنييين والفنانين و (كل شئ)

• و صاحب العقل يميِّز

• و نكتب غدا إن شاء الله عن المريخ و الهلال و كأس الخليج و غير هذا من الشأن الرياضي .

• و ما يضير البحر أمسى زاخراً إن رمى فيه غلام بحجر؟

• و يظل المريخ الحاضر و المستقبل و التأريخ

• تدوينة: لا نستبعد غدا أن يحدثنا غندور عن الفساد ، و الهلال عن الكاسات المحمولة جوَّاً

• تغريدة: ظالمني و طول عمري ما ظلمتك يوووم!

• منقة بالشطة: رطل اللبن عمل كم؟

• آخر قطرة: يوم الليلة يمر بي صبرو، أحلام باكر كيف تتأتَّي ؟؟؟؟؟؟؟

• تعظيم سلام لكل معاق في كل يوم لأنهم يعلومننا بأنَّ (الإنسان هو الذي يصنع الظروف و ليس الظروف هي التي تصنع الانسان)!

• المخدرات خطر داهم مكافحته مسؤولية الجميع، المتعاطي ضحية ظروف و مجتمع و واقع و يجب أن يجد الرعاية و الاهتمام من الجميع!

• اللَّهمُ صلِّ و سلِّم و بارك على سيِّدنا مُحَمَّدٍ و عَلى آلِ سيِّدنا مُحَمَّدٍ ، عدد ما كان و عدد ما يكون و عدد ما وسعه علم الله المكنون!

و هذه بصمتي