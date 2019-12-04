على هامانك يا فرعون؟.. بقلم نادر التوم

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
تسخينة: إنت أظلم من ظلم!
• سأل أحد الكتاب الكاتب الساخر برنادشو لماذا تكتب عن المال دوماً؟
• ردَّ برنادشو: و أنت عن ماذا تكتب؟ فقال: الأمانة!
• فقال شو ساخراً : كلٌّ يكتبُ عما يفقده
• و هذا بالضبط ما نعيشه هذه الأيام
• و ليت الأمر إقتصر على الكتابة فقط، فقد إنتقل للكلام، فكل يتحدَّث عما يفقده
• سأدلل هاهنا بنموذجين: نموذجٍ رياضي و آخر سياسي:
• حينما وصل الهلال السوداني لنهائي افريقيا وواجه الأهلي المصري
• أصرَّ إعلامه و جمهوره أن الحكم لاراش ظلم الهلال
• مع أن الهلال ظلم نفسه بتسجيل الأهداف العكسية في مرماه
• و بعدم إستثمار الفرصة التي لاحت له (على طبق من ذهب)
• و التي لا يبدو أنها ستتكرر قريبا ( أو كما قال الكاردينال)!
• و حتى يؤكِّد الأهلي المصري علو كعبه دعا الهلال للمنازلة مرة أخرى
• و هزمه مرة أخرى
• لكن لننظر أصلاً كيف وصل الهلال لهذه المرحلة
• وصف رئيسه الاسبق الراحل الإداري الفذ: الطيب عبد الله أن حكاية تبديل الارقام (وصمة عار في جبين الهلال)
• – كدا بالواضح ما بالدس –
• تلك الحادثة المشهورة ب 2( و 12) و التي كان من المفترض فيها أن يُطرد الثعلب فبُدِّلت الأرقام و طُرد كندورة ( تقريباً)
• ليتسبَّب الثعلب نفسه في ضياع الكاس من الهلال بتسجيله هدفاً ( و لا أروع) كما يقول المعلِّقون، في شباك يور
• يتحدَّث الهلالاب عن الظلم في الكاس و ينسون الظلم الذي ظلموه لمنافسهم الذي ازاحوه قبل ان يصلوا هذه المرحلة
• سياسيا:
• يتحدث غندور في شكل يشبه فرفرة المذبوح و يُصرِّح يومياً عبر الصحف
• قال قبل فترة: إنَّ ممارسة الاقصاء من قبل الحرية و التغيير لن يفيد
• بالله؟
• عليك الله؟
• يا سلام!!
• أصلو ما ممكن
• ما بصدق!
• غندور يتحدث عن الإقصاء مع أنَّ حزبه الذي يتحدَّث عنه اليوم هو أكثر حزب اقصائي في العالم
• اقصائي و مفسد و مغرور و مستبد
• و يتحدث اليوم ناصحاً و واعظاً و ربما (ُمهدِّداً) ناس الجيش – و هذه حركات الكيزان- بأن ينأوا بأنفسهم من الصراعات السياسية
• يا سلااااااام ياخ!
• و المؤتمر الوطني و قبله الاسلاميون زجُّوا بكل شئ في الصراع السياسي
• و الجيش جزء من تلك الاشياء الكثيرة
• فصار لا يدخله من هو يبلغ من الطول كذا و كذا و بقية المتطلبات و المعايير
• بل يدخله من له في التنظيم (الوسخان) كذا و كذا من الأزمان
• – ربما لهذا يتبجَّح غندور و يخاطب الجيش- ( مع أنه ملكي)
• و ربما لهذا لم يجد يردعه من الجيش ( مع أنه يستحق)
• بل زجُّوا حتى بائمة المساجد و المعلمين و القوات النظامية و حتى (التلاميذ و الطلاب) في الصراع السياسي
• مسألة الحكم ظلمنا ممكن تكون مقبولة من أي نادٍ عدا الهلال، ليس في قصة لاراش و حسب بل حتى على المستوى المحلي
• و مسالة الاقصاء (ما حلو)، و الزج بالجيش في الصراع السياسي (ما ظريف)
• ممكن تكون مقبولة من أي زول عدا غندور و حزبه
• أرأيت يا شو كيف تبدل الحال فيعد أن كان كل شخص يكتب عما يفقده
• صار كل زول يتحدث و ينتقد ما كان يمارسه!
• هواء ساخن
• نكتفي اليوم بهذا المقال الذي يجسد أن الحال من بعضه فصلاح الساسة فيه صلاح الرياضة
• و صلاح السياسيين فيه صلاح الرياضيين و المهنييين والفنانين و (كل شئ)
• و صاحب العقل يميِّز
• و نكتب غدا إن شاء الله عن المريخ و الهلال و كأس الخليج و غير هذا من الشأن الرياضي .
• و ما يضير البحر أمسى زاخراً إن رمى فيه غلام بحجر؟
• و يظل المريخ الحاضر و المستقبل و التأريخ
• تدوينة: لا نستبعد غدا أن يحدثنا غندور عن الفساد ، و الهلال عن الكاسات المحمولة جوَّاً
• تغريدة: ظالمني و طول عمري ما ظلمتك يوووم!
• منقة بالشطة: رطل اللبن عمل كم؟
• آخر قطرة: يوم الليلة يمر بي صبرو، أحلام باكر كيف تتأتَّي ؟؟؟؟؟؟؟
• تعظيم سلام لكل معاق في كل يوم لأنهم يعلومننا بأنَّ (الإنسان هو الذي يصنع الظروف و ليس الظروف هي التي تصنع الانسان)!
• المخدرات خطر داهم مكافحته مسؤولية الجميع، المتعاطي ضحية ظروف و مجتمع و واقع و يجب أن يجد الرعاية و الاهتمام من الجميع!
• اللَّهمُ صلِّ و سلِّم و بارك على سيِّدنا مُحَمَّدٍ و عَلى آلِ سيِّدنا مُحَمَّدٍ ، عدد ما كان و عدد ما يكون و عدد ما وسعه علم الله المكنون!
و هذه بصمتي
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.