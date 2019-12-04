تراجع جديد في اسعار العملة الاجنبية أمام الجنيه.. وتجار العملة لديهم تفسيرات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف مصدر فى السوق السوداء لتجارة العملات عن معلومات جديدة بشأن أسباب تراجع سعر الدولار أمام الجنيه خلال اليومين الماضيين.

وقال المصدر أن احتفالات العيد الوطنى لدولة الأمارات ساهمت في تراجع سعر الدولار من (٨٣) جنيها الى حوالي (٨١) جنيها اليوم، وذلك بسبب توقف تحويلات العملات الاجنبية ، متوقعا استمرار تراجع سعر الدولار جراء ذلك، إلا أن أكبر أسباب التراجع – حسب التاجر – هو انتظار التجار وترقبهم المستمر منذ أيام لبعض القرارات التى لربما تصدر لمصلحة الاقتصاد السودانى خلال زيارة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الحالية للولايات المتحدة خاصة اذا تم رفع السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب.

وكشفت جولة للراكوبة اليوم عن تراجع جديد فى اسعار العملات الاجنبية أمام الجنيه السوداني حيث حقق سعر شراء الدولار (٨١) جنيها مقابل (٨٠) للبيع، والدرهم الاماراتى (٢٢.٢٠٠) جنيها مقابل(٢٢) للبيع ، وتم تداول الريال السعودى ب(٢١.٥٠٠) جنيها مقابل (٢١) للبيع، واليورو الاوربي ب(٩٠) جنيها للشراء مقابل (٨٨) للبيع وبودل الاسترلينى ب(١٠٥) جنيها للشراء فى مقابل (١٠٤) للبيع.

وشدد أحد المتعاملين بان التراجع غير حقيقي وانما بسبب ما سماها باشاعات حول زيارة رئيس الوزراء الى الولايات المتحدة الامريكية، وقال ( لو كان تراجعا حقيقيا لوصل سعر الدولار أمام الجنيه ل(٦٠) أو (٥٠) جنيها، واتهم وسائل الاعلام بالاسهام فى رفع قيمة الدولار، حيث تتسبب فى خلق ندرة فى العملات الاجنبية من جراء اندفاع الناس للشراء بمجرد تداول انخفاضه عبر وسائل الاعلام، مايؤدى لارتفاعها مرة اخرى.