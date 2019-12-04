نساء يهاجمن اتفاقية “سيداو”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شِهدَت قاعة المعلم بالخرطوم أمس، ندوة نسائية حاشدة تنديداً باتفاقية “سيداو” نظّمتها مُبادرة (سُودانيات ضد سيداو).

وشارك في الندوة عَدَدٌ من المُتحدِّثات، ندّدن بالاتفاقية، وشدّدن على أنّها لا تُمثلهن كسيدات لاعتبار أنها تبيح الإجهاض والشذوذ والأسرة النمطية، فَضْلاً عن أنها ضد الثنائية التي يقوم عليها الكون. وأوضحت الدكتورة فاطمة عبد الرحمن بجامعة أم درمان الإسلامية أنّ “سيداو” أحدثت خمسة انقلابات (اجتماعية، أخلاقية، نظامية، وظيفية وقانونية).

بدورها، وجّهت د. عائشة بجامعة أم درمان الإسلامية، انتقادات لاذعة للاتفاقية، وأكّدت أنّها تقوم على الفكر المَادي العلماني ولا تُراعي التنوُّع الديني والثقافي لمُختلف المجتمعات.

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