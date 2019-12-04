- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
شِهدَت قاعة المعلم بالخرطوم أمس، ندوة نسائية حاشدة تنديداً باتفاقية “سيداو” نظّمتها مُبادرة (سُودانيات ضد سيداو).
وشارك في الندوة عَدَدٌ من المُتحدِّثات، ندّدن بالاتفاقية، وشدّدن على أنّها لا تُمثلهن كسيدات لاعتبار أنها تبيح الإجهاض والشذوذ والأسرة النمطية، فَضْلاً عن أنها ضد الثنائية التي يقوم عليها الكون. وأوضحت الدكتورة فاطمة عبد الرحمن بجامعة أم درمان الإسلامية أنّ “سيداو” أحدثت خمسة انقلابات (اجتماعية، أخلاقية، نظامية، وظيفية وقانونية).
بدورها، وجّهت د. عائشة بجامعة أم درمان الإسلامية، انتقادات لاذعة للاتفاقية، وأكّدت أنّها تقوم على الفكر المَادي العلماني ولا تُراعي التنوُّع الديني والثقافي لمُختلف المجتمعات.
الصيحة
كانت هذه تفاصيل خبر نساء يهاجمن اتفاقية “سيداو” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.